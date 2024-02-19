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Мэр Омска назначил нового директора департамента образования

ОМСК, 19 февраля, ФедералПресс. В администрации Омска произошли кадровые назначения. Мэр Сергей Шелест назначил нового руководителя департамента образования. Об этом он сообщил на своей странице в телеграм-канале.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«С сегодняшнего дня директором департамента образования администрации города назначена Лариса Викторовна Крючкова. Человек с большим опытом работы в отрасли, обладающий широким спектром профессиональных компетенций».

отметил мэр

Известно, что Лариса Крючкова отнюдь не новый человек в администрации Омска. До назначения она исполняла роль руководителя департамента образования.

Ее предшественник — руководитель омского депобразования Ильдар Бикмаев ушел с поста по собственному желанию. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что чиновник проработал меньше года.