Мэр Омска назначил нового директора департамента образования

«С сегодняшнего дня директором департамента образования администрации города назначена Лариса Викторовна Крючкова. Человек с большим опытом работы в отрасли, обладающий широким спектром профессиональных компетенций».
Известно, что Лариса Крючкова отнюдь не новый человек в администрации Омска. До назначения она исполняла роль руководителя департамента образования.
Ее предшественник — руководитель омского депобразования Ильдар Бикмаев ушел с поста по собственному желанию. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что чиновник проработал меньше года.