Песков о выдаче тела Навального родственникам: Кремль не занимается этим

Сегодня, 19 февраля, его пресс-секретарь Кира Ярмыш (объявлена иностранным агентом) сообщила, что Следственный комитет уведомил мать и адвокатов оппозиционера о продлении проверки по факту его смерти на неопределенное время. По ее словам, представители ведомства заявили, что причина смерти политика пока не установлена.