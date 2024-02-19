Песков о выдаче тела Навального родственникам: Кремль не занимается этим

«Это вопрос не к нам. И мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента», — ответил пресс-секретарь президента на соответствующий вопрос во время пресс-колла.
Песков заверил, что расследование смерти оппозиционера еще ведется. «В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем, абсолютно непозволительно», — прокомментировал он реакцию западных политиков на смерть Алексея Навального.
16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о смерти оппозиционера в ИК № 3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. По версии ФСИН, политик почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Министры иностранных дел стран G7 и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвали российские власти прояснить обстоятельства смерти Алексея Навального.
Сегодня, 19 февраля, его пресс-секретарь Кира Ярмыш (объявлена иностранным агентом) сообщила, что Следственный комитет уведомил мать и адвокатов оппозиционера о продлении проверки по факту его смерти на неопределенное время. По ее словам, представители ведомства заявили, что причина смерти политика пока не установлена.
Лаура Кеффер