Чиновникам из Ростовской области запретят ездить за границу

«Если глава имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, то может попасть под ограничение», — сообщает «Левбердон».
Ограничение может действовать 5 лет с даты ознакомления чиновника с секретными сведениями. Однако есть исключения: смерть близких, которые находятся за границей, или необходимость лечения. Также можно уехать для получения наследства.
В 2023 году Госдума приняла закон о выезде за границу лиц, имеющих доступ к гостайне: условия стали жестче. К гостайне смогут не допустить при наличии у гражданина или его близких родственников c иностранным гражданством.