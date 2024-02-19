Радий Хабиров участвует в заседании «Клуба губернаторов»

«Обсуждаем форум “Сильные идеи для нового времени”, который проводит Агентство стратегических инициатив, — поделился Глава Башкирии с читателями своего блога. — Соглашусь с коллегами, что мы создали в республике хорошую инфраструктуру для того, чтобы наши жители могли воплощать свои идеи и добиваться значимых результатов».
Радий Хабиров отметил, что в Башкирии долго формировалась экосреда для гражданской, общественной активности, становления институтов гражданского общества. Одним из примеров руководитель республики назвал выдачу грантов Главы РБ для развития гражданской активности на общую сумму 300 млн рублей ежегодно. Также активно Башкирия участвует в президентских грантах. По данным Медиалогии, по количеству и объему освещения форума Башкортостан занимает второе место после Москвы.