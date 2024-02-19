Радий Хабиров участвует в заседании «Клуба губернаторов»

«Обсуждаем форум “Сильные идеи для нового времени”, который проводит Агентство стратегических инициатив, — поделился Глава Башкирии с читателями своего блога. — Соглашусь с коллегами, что мы создали в республике хорошую инфраструктуру для того, чтобы наши жители могли воплощать свои идеи и добиваться значимых результатов».