«Этот документальный фильм является примером независимой журналистики, он рассказывает человеческую историю о последствиях войны. Этот фильм представляет собой уникальную возможность самим увидеть, что происходит на занятой Россией стороне передовой явно в более широком контексте того, что конфликт был вызван российским вторжением. Фильм предоставляет сбалансированный взгляд на эту войну и был снят без какого-либо политического воздействия», — приводит издание слова представителя ITV.
Фильм снял британский журналист Шон Ланган, который в сопровождении координатора из МИД посетил освобожденные Россией территории. В рекламных материалах говорится, что лента представляет собой «путешествие на российскую сторону войны в Восточной Украине» и рассказывает о «почти исключительно сокрытой и недоступной в других отношениях стороне этого конфликта», отмечает Daily Mail.
При этом журналист пообщался как с военными, так и местными жителями, которые неоднократно заявляли ему о цели России побороть нацистское правительство в Киеве, рассказала газета.
«Тщательно изучите российскую историю, и вы поймете, что Россия никогда не хотела войны. Русские не нападают, русские на самом деле заканчивают войны», — цитирует Daily Mail слова одного из военнослужащих, сказанные в беседе с британским журналистом.
Ожидается, что документальный фильм продолжительностью почти два часа выйдет в эфир ITV вечером 19 февраля. Из-за этого телеканал подвергся резкой критике, в том числе от бывшего лидера правящей Консервативной партии Иана Дункана Смита и депутата от тори Ли Андерсона.
Так, Андерсон выразил опасения, что поддержка Украины в британском обществе может снизиться. А Дункан Смит назвал показ фильма ошибкой, так как, по его мнению, Москва может воспользоваться этой лентой для пропаганды.