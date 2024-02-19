Британский телеканал покажет фильм об СВО, несмотря на критику

«Этот документальный фильм является примером независимой журналистики, он рассказывает человеческую историю о последствиях войны. Этот фильм представляет собой уникальную возможность самим увидеть, что происходит на занятой Россией стороне передовой явно в более широком контексте того, что конфликт был вызван российским вторжением. Фильм предоставляет сбалансированный взгляд на эту войну и был снят без какого-либо политического воздействия», — приводит издание слова представителя ITV.