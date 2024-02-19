Старт приема заявок на премию «Предприниматель ГОроДА» объявил губернатор Виталий Хоценко

«Важно, чтобы премия оценивала не только финансовые результаты, но и социальный вклад предпринимателей в развитие региона. Сегодня бизнес участвует в реализации национальных целей, которые определены нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, — запускаются новые производства, разрабатываются уникальные технологии, востребованные услуги. Предприниматели создают рабочие места, берут ответственность за людей, за их семьи, проявляют активность в благотворительных сборах, экологических акциях, помогают благоустроить общественные пространства, участвуют в решении социальных задач. Это нужно поощрять. Премия называется “Предприниматель ГОроДА”, но город — это не только Омск, а еще Исилькуль, Калачинск, Называевск, Тара, Тюкалинск. В широком смысле — это место, где ты живешь. Принять, участие может малый и средний бизнес из любого уголка Омской области. В этом году впервые учреждена специальная номинация для сельхозтоваропроизводителей», — отметил Виталий Хоценко.
Главная цель премии — выявить и отметить ярких предпринимателей, которые строят и развивают бизнес в регионе.
«Больше 300 тысяч омичей трудятся в секторе малого и среднего бизнеса, растет число предпринимателей и количество самозанятых. Бизнес реализует проекты в различных отраслях экономики и на разных этапах предприниматели обращаются за господдержкой, пользуются различными мерами и инструментами, мы видим, как они развиваются, конечно, хочется отметить бизнес, которому удается достигать успехов», — поделилась министр экономики Омской области Анна Негодуйко.
Заявки на участие в премии можно подать в следующих номинациях:
«Дело семейное» (семейный бизнес); «IT-профи» (IT, цифровой бизнес); «АгроУспех» (сельское хозяйство); «Омская марка» (производство); «Мастер гостеприимства» (туризм); «Хорошее начало» (стартап); «Отличная форма» (красота, бьюти, здоровье); «Спутник роста» (консалтинг, маркетинг, образование); «Выбор потребителя» (торговля); «Вкус и качество» (общественное питание).
Прием заявок от претендентов стартует 19 февраля 2024 года и завершится 31 марта 2024 года. Заполнить анкету участника можно по ссылке — предпринимательгорода.рф/. Отбор победителей, как и в прошлые годы, пройдет в два этапа. На первом экспертный совет сформирует шорт-лист, а затем своё решение озвучит наблюдательный совет премии, в составе которого — руководители крупных омских компаний.
«Предприниматель ГороДА — 2024» — это не просто премия, оценивающая бизнес-результаты перспективных коммерческих компаний. В первую очередь это признание социальных достижений бизнеса для региона и жителей. Не секрет, что именно благодаря инициативному предпринимателю в нашей жизни появляются новые идеи и решения, влияющие на благополучие города в целом. Уверена, что в этом году мы сможем с особенным подходом отметить достижения, смелость и решительность предпринимателей, которые внесли немалый вклад в развитие нашего города. Верю, что таких людей в Омске много", — считает управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк Наталья Корнева.
Жители Омской области также смогут выбрать одного из кандидатов. Народное голосование стартует 1 марта. Чтобы поддержать одного из предпринимателей, нужно зайти на сайт, в разделе «Номинанты», выбрать участника и нажать кнопку «Проголосовать». После этого автоматическая система перенаправит вас в телеграм-канал, где нужно ввести свой номер телефона. Если указанный номер ранее не был задействован в голосовании, результат будет зафиксирован.
«Премия создана, чтобы выразить благодарность предпринимателям, так как именно они создают товары и услуги, рабочие места, что составляет основу экономики Омской области. У жителей региона также есть возможность оценить кандидатов с точки зрения значимости этого бизнеса лично для них. Например, поддержать владельца кулинарии, где продается свежая выпечка, или создателя образовательного центра, где можно получить дополнительное образование, или любого другого предпринимателя, чья продукция или услуги важны для повседневной жизни», — пояснил управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства Александр Осминин.
Информационными партнерами премии стали Омское областное телевидение 12 канал, издание «Город 55», информационный портал Оm1.ru, Омский медиа-холдинг и радио «Сибирь в Омске».
Все номинанты на премию смогут принимать участие в специальных обучающих мероприятиях и встречах, где можно лучше узнать друг друга, поделиться опытом и сформировать список контактов, полезных для развития бизнеса.
«Премия “Предприниматель ГОроДА” — это не только повод отметить, поблагодарить наиболее активных, сильных предпринимателей, но и способ поддержать их, помочь им в росте и развитии. В первую очередь, это помощь в продвижении: конкурс получает все большую медийную поддержку, а значит, на слуху будут и они, их компании, их бренды. Участники конкурса общаются между собой, получают новые контакты, обрастают новыми связями внутри бизнес-сообщества региона. Во-вторых, победители премии получат возможности по дополнительному обучению, смогут посетить ведущие федеральные компании в своей отрасли, познакомиться с современными практиками управления проектами и заодно пополнить свой круг контактов столичными предпринимателями», — считает председатель Омского регионального отделения «Опоры России» Александр Дерябин.
Призами для победителей станут: участие в бизнес-миссии на территории Российской Федерации, индивидуальный набор привилегий (один из вариантов по желанию): создание и размещение аудиоролика на одной из радиостанций Омской области, изготовление телевизионного сюжета и его размещение на региональных медиаресурсах, изготовление и размещение рекламы на билбордах или подготовка документов по регистрации товарного знака. А также — участие в образовательной программе АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка». Эксклюзивный приз для победителя в номинации «Предприниматель ГОроДА» — программа оценки компетенций предпринимателя от Сбера и разработка индивидуального плана развития бизнесмена.
Имена победителей четвертой региональной премии «Предприниматель ГОроДА» торжественно назовут 23 мая в преддверии Дня предпринимательства. Главным призом для них станет участие в бизнес-миссии.
Премия проводится при поддержке Правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторы премии — Министерство экономики Омской области, центр «Мой бизнес», Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение «Опоры России».