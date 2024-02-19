Старт приема заявок на премию «Предприниматель ГОроДА» объявил губернатор Виталий Хоценко

«Важно, чтобы премия оценивала не только финансовые результаты, но и социальный вклад предпринимателей в развитие региона. Сегодня бизнес участвует в реализации национальных целей, которые определены нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, — запускаются новые производства, разрабатываются уникальные технологии, востребованные услуги. Предприниматели создают рабочие места, берут ответственность за людей, за их семьи, проявляют активность в благотворительных сборах, экологических акциях, помогают благоустроить общественные пространства, участвуют в решении социальных задач. Это нужно поощрять. Премия называется “Предприниматель ГОроДА”, но город — это не только Омск, а еще Исилькуль, Калачинск, Называевск, Тара, Тюкалинск. В широком смысле — это место, где ты живешь. Принять, участие может малый и средний бизнес из любого уголка Омской области. В этом году впервые учреждена специальная номинация для сельхозтоваропроизводителей», — отметил Виталий Хоценко.