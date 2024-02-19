Лукашенко присвоил генеральские звания

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 февраля подписал указы о присвоении специального и воинских званий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.