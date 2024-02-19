Лукашенко присвоил генеральские звания

Очередное специальное звание генерал-майора милиции присвоено полковнику милиции Андрею Паршину.
Полковникам Владимиру Белому, Сергею Лагодюку и Валерию Ревенко присвоены очередные воинские звания генерал-майора.
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Очередное специальное звание генерал-майора милиции присвоено полковнику милиции Андрею Паршину.
Полковникам Владимиру Белому, Сергею Лагодюку и Валерию Ревенко присвоены очередные воинские звания генерал-майора.