Додик назвал Лукашенко живой легендой

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Республика Сербская не допустила, чтобы Босния и Герцеговина ввела санкции против Беларуси, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече со своим белорусским коллегой.
По его словам, первая встреча с Александром Лукашенко состоялась 24 года назад, когда в Иерусалиме отмечали двухтысячелетие христианской веры.
«Я знаю, что и ваша страна тоже под давлением и санкциями Запада. Мы в Республике Сербской не позволили, чтобы Босния и Герцеговина голосовала за санкции», — напомнил сербский лидер.
При этом он особо отметил, что для этого пришлось преодолевать давление Европейского Союза и Соединенных Штатов. При этом Республика Сербская была последовательной и находится под европейскими и американскими рестрикциями.
Милорад Додик рассказал журналистам, что сербская сторона никогда не забудет обстоятельства визита Александра Лукашенко, когда в 1999 году Югославию бомбили.
«Это был акт личной смелости, и мы, сербы, никогда этого не забудем. Ваш президент — это живая легенда. Он свидетель тех трудных времен, через которые проходили белорусы, русские и сербы», — цитирует сербского политика БелТА.
Додик добавил, что в ходе переговоров во Дворце Независимости обсуждалась закупка сербской стороной белорусской техники на 10 миллионов долларов.
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