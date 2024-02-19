Новый начальник Пермского института войск нацгвардии утвержден в должности

О назначении начальника на пост 16 февраля сообщила пресс-служба института. Соответствующее распоряжение накануне подписал своим указом президент РФ.



Филипп Сиволапов родился в 1981 году в Новосибирске. В 2004 году окончил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России, в 2012-м — Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации. С 2019 года полковник возглавлял войсковую часть № 2659 Росгвардии, дислоцированную в Калининграде. С начала года возглавил пермский военный вуз.



Напомним, до Филиппа Сиволапова учебным заведением руководил Евгений Русанов, который покинул свой пост в начале осени 2023 года. Обязанности начальника вуза временно исполнял полковник Юрий Стовбун.