Текслер встретился с новым начальником челябинского ГУФСИН

«У нас регион стратегический. Мы решаем задачи, которые сейчас стоят перед страной, в части обеспечения всем необходимым нашей армии при решении задач специальной военной операции. Система ГУФСИН в том числе ориентирована на исполнение этих задач. Я сам был в учреждениях, которые занимаются пошивом одежды для армии, различными задачами по обеспечению вещевого довольствия армии, и в целом у нас достаточно крепкие подразделения, в том числе в экономическом плане, поэтому задач много», — отметил глава региона.