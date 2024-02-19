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На Урале создадут сеть исправительных центров

Губернатору Куйвашеву доложили о функционировании исправительных центров.
Источник: департамент информполитики Свердловской области

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник ГУФСИН России по Свердловской области Александр Федоров во время рабочей встречи обсудили создание сети исправительных центров в регионе. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

— На сегодня у нас создано десять исправительных центров. Я уверен, что их количество вырастет. Это поможет нам заместить вакансии на предприятиях и смягчать наказание для осужденных, — сказал губернатор Евгений Куйвашев.

Начальник регионального ГУФСИН Александр Федоров проинформировал губернатора о работе действующих центров. Особое внимание было уделено вопросу безопасности в учреждениях.

В десяти центрах могут разместиться 1160 осужденных к принудительным работам. Там они трудятся операторами станков, водителями, электросварщиками, портными, накладчиками, фрезеровщиками и трактористами.