На Урале создадут сеть исправительных центров

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник ГУФСИН России по Свердловской области Александр Федоров во время рабочей встречи обсудили создание сети исправительных центров в регионе. Об этом сообщает областной департамент информполитики.
— На сегодня у нас создано десять исправительных центров. Я уверен, что их количество вырастет. Это поможет нам заместить вакансии на предприятиях и смягчать наказание для осужденных, — сказал губернатор Евгений Куйвашев.
Начальник регионального ГУФСИН Александр Федоров проинформировал губернатора о работе действующих центров. Особое внимание было уделено вопросу безопасности в учреждениях.
В десяти центрах могут разместиться 1160 осужденных к принудительным работам. Там они трудятся операторами станков, водителями, электросварщиками, портными, накладчиками, фрезеровщиками и трактористами.