Несмотря на угрозы: севастопольцы не покидают город

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Севастопольцы не покидают город, несмотря на угрозы, город развивается и улучшает экономические показатели. Об этом в понедельник заявил губернатор Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Динамика прироста населения — сейчас 561 тысяча человек у нас зарегистрировано в городе, это число постоянно растет. События, которые у нас происходят, в прессе преподносят как страшные и опасные. Тем не менее, люди не покидают город, никто не уезжает», — сказал Развожаев.
«Не запугаешь», — заметил Владимир Путин.
Развожаев также отметил рост городской экономики за счет легализации туристической отрасли во время пандемии, работы с инвентаризацией имущества и вывода работы бизнеса из тени.
«По бюджету мы выходим на 86,3 млрд рублей — это преимущественно безвозмездные федеральные поступления, помощь от правительства Москвы. Но при этом и собственные доходы в этом году 27,8 млрд рублей. Если сравнить с 2020-м годом, то прирост 67,5%», — привел цифры губернатор.
Объем валового регионального продукта Севастополя превысил 200 млрд рублей по итогам прошлого года, заявлял ранее Развожаев. Кроме того, в Севастополе наблюдается самая низкая в стране безработица — 2,6%, что значительно ниже среднероссийских показателей.