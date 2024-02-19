Несмотря на угрозы: севастопольцы не покидают город

«Динамика прироста населения — сейчас 561 тысяча человек у нас зарегистрировано в городе, это число постоянно растет. События, которые у нас происходят, в прессе преподносят как страшные и опасные. Тем не менее, люди не покидают город, никто не уезжает», — сказал Развожаев.