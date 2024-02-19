Погранполиция Молдовы инвестирует в закупку беспилотников и системы защиты от БПЛА

В настоящее время, по словам Руслана Гэлушки, парк Пограничной полиции насчитывает около 60 дронов и «несколько систем борьбы с дронами» и что «эта цифра наверняка будет увеличена», при этом, отметил глава ведомства, с помощью дронов уже зафиксировано несколько нарушений и выявлены каналы незаконного пересечения границы.