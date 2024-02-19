Погранполиция Молдовы инвестирует в закупку беспилотников и системы защиты от БПЛА

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Пограничная служба Молдовы расширит свой парк дронов, а также системы борьбы с беспилотниками, об этом заявил глава ведомства Руслан Гэлушка.
По его словам, Погранполиция намерена сделать границу «максимально “умной”, с как можно более широким радиусом покрытия техническими средствами», чтобы не так явственно ощущался кадровый дефицит, который в настоящее время составляет около 20%.
В настоящее время, по словам Руслана Гэлушки, парк Пограничной полиции насчитывает около 60 дронов и «несколько систем борьбы с дронами» и что «эта цифра наверняка будет увеличена», при этом, отметил глава ведомства, с помощью дронов уже зафиксировано несколько нарушений и выявлены каналы незаконного пересечения границы.
В планах Погранполиции расширить и систему антидроновой борьбы, поскольку «те, у кого есть незаконные интересы на границе», используют беспилотники для перевозки контрабандных товаров или для исследования территории на границе, для выявления патрулей. Ведомство, по словам Руслана Гэлушки, пересмотрело свой бюджет, а также получает «хорошую поддержку» в некоторых проектах, финансируемых внешними партнерами.
В настоящее время на границах Республики Молдова работают около 170 сотрудников европейского агентства Frontex, сообщил глава погранведомства.