Медики Самарской области получат единовременные губернаторские выплаты

В понедельник, 19 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о предоставлении единовременных выплат всем медицинским работникам региона. Они станут дополнением к мерам поддержки, предложенным президентом России Владимиром Путиным.
Объявление было сделано на заседании совета главных врачей медицинских учреждений региона. Губернатор подчеркнул успехи Самарской области в реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения и внедрении новейших медицинских технологий. Программа была апробирована на территории губернии впервые в стране. Дмитрий Азаров также выразил благодарность медицинским работникам за их профессионализм.
— С учетом достижений региональной системы здравоохранения, успешного исполнения национального проекта «Здравоохранение» мы осуществим единовременные выплаты всем работникам медицинских учреждений по итогам года, — заявил глава региона.
Единовременные выплаты распределены следующим образом. Так, врачи получат по 40 тысяч рублей, средний медицинский персонал — по 20 тысяч, а остальные сотрудники учреждений здравоохранения — по 10 тысяч рублей.
Губернатор также подчеркнул активную работу по капитальному ремонту учреждений, внедрении новых медицинских объектов и обеспечении финансирования из регионального бюджета. Руководитель области добавил, что регион по итогам прошлого года показал достойные результаты по развитию отрасли.