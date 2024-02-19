Медики Самарской области получат единовременные губернаторские выплаты

Объявление было сделано на заседании совета главных врачей медицинских учреждений региона. Губернатор подчеркнул успехи Самарской области в реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения и внедрении новейших медицинских технологий. Программа была апробирована на территории губернии впервые в стране. Дмитрий Азаров также выразил благодарность медицинским работникам за их профессионализм.