Фон дер Ляйен объявила, что будет еще раз баллотироваться на пост главы ЕК

По словам фон дер Ляйен, когда ей представилась возможность стать главой ЕК в 2019 году, она «согласилась интуитивно». «Сегодня я принимаю абсолютно осознанное и продуманное решение. Я хочу выдвинуть свою кандидатуру на второй срок», — сказала она в Берлине по итогам заседания правления партии «Христианско-демократический союз».