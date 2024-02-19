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Фон дер Ляйен объявила, что будет еще раз баллотироваться на пост главы ЕК

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что выдвинет свою кандидатуру на второй срок на этом посту.
Источник: Reuters

По словам фон дер Ляйен, когда ей представилась возможность стать главой ЕК в 2019 году, она «согласилась интуитивно». «Сегодня я принимаю абсолютно осознанное и продуманное решение. Я хочу выдвинуть свою кандидатуру на второй срок», — сказала она в Берлине по итогам заседания правления партии «Христианско-демократический союз».

Фон дер Ляйен была назначена на пост главы ЕК решением саммита Евросоюза в июне 2019 года. Она занимает этот пост с 1 декабря 2019 года. Следующий срок полномочий главы Еврокомиссии продлится с декабря 2024 по ноябрь 2029 года.

ЕС