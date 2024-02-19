Сенатор Ковитиди предложила внести в УК ответственность за саботаж

«С учетом динамично меняющейся обстановки для успешного противодействия преступности необходимо изучить вопрос разработки дополнительной юридической конструкции, которая бы учитывала новые вызовы в условиях противоборства с недоброжелателями РФ не только на линии боевого соприкосновения, но и в мирной жизни, в тылу. В связи с этим предлагается обсудить вопрос о дополнении уголовного законодательства нормой, которая предусматривала бы ответственность за саботаж», — сказала сенатор.
Ковитиди сообщила, что «подготовила и подала черновую редакцию законопроекта в правовое управление» СФ и получила, по ее словам, «позитивный ответ». В беседе с корреспондентом ТАСС сенатор уточнила, что по итогам обсуждения на круглом столе и с учетом прозвучавших предложений планируется доработать законопроект, после чего представить итоговую его версию.
Парламентарий сказала, что законопроектом предлагается внести изменения в статью 281 (диверсия) УК РФ, дополнив ее пунктом 4 и установив ответственность за саботаж — «умышленное действие, бездействие, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды лицом, исполняющим свои трудовые обязанности в период СВО, военного или чрезвычайного положения с целью скрытого противодействия государственной политике и управлению, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства».
Еще одним пунктом устанавливается наказание за те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, повлекшие причинение значительного имущественного вреда либо наступление иных тяжких последствий. Часть третья предусматривает санкции за такие преступления, совершенные на объектах использования атомной энергии, потенциально опасных биологических объектах и повлекшие причинение смерти человеку.
«Если кто-то скажет, что, предлагая норму ответственности за саботаж, мы сегодня захламляем Уголовный кодекс, я уверена в том, что это не так. Потому что даже если мы введем ответственность за саботаж, мы все равно уже бьем по хвостам. Мы должны рассматривать все эти вопросы на опережение», — подчеркнула Ковитиди, добавив, что эти вопросы будут оставаться актуальными как минимум в ближайшие 10 лет.
Сенатор также подчеркнула, что при создании этой нормы нужно использовать исторический опыт и опыт политических партнеров РФ.
История вопроса
Член комитета СФ по законодательству напомнила, что в Уголовном кодексе РСФСР с 1926 до 1958 года действовала такая статья, она предусматривала наказание за сознательное неисполнение определенных обязанностей или умышленное небрежное их исполнение с целью ослабления власти, правительства и деятельности госаппарата. После 1958 года саботаж перестал считаться преступлением.
При этом, по ее словам, термин «саботаж» сегодня продолжает использоваться в некоторых нормативно-правовых актах, в частности в ряде документов Минкомсвязи России, где саботаж упоминается как причина повреждения имущества. Есть этот термин и в госпрограмме энергоэффективности и развития энергетики. «Мы никуда не денемся от понятия саботаж», — добавила Ковитиди.
Также она привела в пример опыт применения этой статьи в уголовных законодательствах других стран. В частности, в США саботаж подразделяется на две формы и квалифицируется как совершенный в мирное и в военное время или в период введения чрезвычайного положения. В ФРГ саботаж также имеет несколько разновидностей и за него предусмотрена уголовная ответственность. В Китае он относится к тяжким преступлениям, угрожающим национальной безопасности.