Сенатор Ковитиди предложила внести в УК ответственность за саботаж

«Если кто-то скажет, что, предлагая норму ответственности за саботаж, мы сегодня захламляем Уголовный кодекс, я уверена в том, что это не так. Потому что даже если мы введем ответственность за саботаж, мы все равно уже бьем по хвостам. Мы должны рассматривать все эти вопросы на опережение», — подчеркнула Ковитиди, добавив, что эти вопросы будут оставаться актуальными как минимум в ближайшие 10 лет.