В учебных заведениях Узбекистана планируют запретить газировку и энергетики

Эти меры предусмотрены Стратегией обеспечения продовольственной безопасности и здорового питания до 2030 года, которую утвердил президент 16 февраля.
Согласно стратегии, до четвертого квартала 2024 года ответственные министерства и ведомства должны внести проект постановления правительства в Кабинет министров, который предусматривает введение ограничений на употребление и продажу газированных, цветных, сладких и энергетических напитков и сильносоленых переработанных продуктов.
Ограничения коснутся детских садов, школ, колледжей, лицеев, профессиональных образовательных учреждений и высших учебных заведений.
Напомним, с 1 апреля газировка и энергетики будут облагаться акцизным налогом.