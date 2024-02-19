В учебных заведениях Узбекистана планируют запретить газировку и энергетики

Согласно стратегии, до четвертого квартала 2024 года ответственные министерства и ведомства должны внести проект постановления правительства в Кабинет министров, который предусматривает введение ограничений на употребление и продажу газированных, цветных, сладких и энергетических напитков и сильносоленых переработанных продуктов.