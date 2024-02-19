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В учебных заведениях Узбекистана планируют запретить газировку и энергетики

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В детских садах, школах, колледжах и вузах Узбекистана планируют запретить употребление и продажу газированных напитков и переработанных продуктов с высоким содержанием солей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Эти меры предусмотрены Стратегией обеспечения продовольственной безопасности и здорового питания до 2030 года, которую утвердил президент 16 февраля.

Согласно стратегии, до четвертого квартала 2024 года ответственные министерства и ведомства должны внести проект постановления правительства в Кабинет министров, который предусматривает введение ограничений на употребление и продажу газированных, цветных, сладких и энергетических напитков и сильносоленых переработанных продуктов.

Ограничения коснутся детских садов, школ, колледжей, лицеев, профессиональных образовательных учреждений и высших учебных заведений.

Напомним, с 1 апреля газировка и энергетики будут облагаться акцизным налогом.

образование