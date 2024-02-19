Назван новый размер студенческой стипендии в Казахстане

Как рассказали в министерстве, с сентября 2023 года размер стипендии для 250 тысяч студентов колледжей увеличился на 50 процентов. В этом году она повысится еще на 50 процентов по отношению к тому размеру, который был до прошлогоднего повышения.
«Студенты специальностей среднего звена вместо 31 422 тенге будут получать 41 896 тенге. Для обучающихся по рабочим квалификациям стипендия увеличится с 32 681 тенге до 43 574 тенге», — сообщил главный эксперт департамента технического и профессионального образования Дархан Сатанов.
Как добавили в министерстве, всего в колледжах страны обучаются 542 тысячи студентов. Больше половины учатся бесплатно.