NBC: США хотят передать Украине ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму

Отмечается, что в конце 2023 года США начали поставлять Украине армейские тактические ракетные системы, известные как ATACMS, однако до сих пор направлялись только более старые системы средней дальности. Сейчас США склоняются к отправке версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине нанести удар по удаленным Крымского полуострова, говорится в материале NBC News.
Как сообщает телеканал, перспективы финансирования поставок оружия на Украину остаются неопределенными «из-за противодействия со стороны бывшего президента Дональда Трампа и его союзников-республиканцев в Конгрессе».
Представители Министерства обороны сообщили NBC News, что США обладают ограниченным запасом ATACMS, в связи с чем Вашингтон вряд ли отправит эти ракеты Киеву, не имея денег на пополнения собственного арсенала.
По словам американских чиновников, если Конгресс одобрит увеличение финансирования Украины, США могут включить системы ATACMS большей дальности в один из ближайших пакетов военной помощи. «У США также есть боеприпасы и артиллерия, которые они готовы немедленно отправить на Украину, если финансирование будет одобрено», — добавили источники телеканала.
Американские официальные лица не исключили того, что США «могут попросить союзников предоставить Украине ракеты и пополнить запасы ATACMS».