NBC: США хотят передать Украине ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму

Отмечается, что в конце 2023 года США начали поставлять Украине армейские тактические ракетные системы, известные как ATACMS, однако до сих пор направлялись только более старые системы средней дальности. Сейчас США склоняются к отправке версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине нанести удар по удаленным Крымского полуострова, говорится в материале NBC News.