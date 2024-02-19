В Волгограде департамент городского хозяйства возглавил бывший полицейский

19 февраля стало известно о кадровых перестановках в мэрии Волгограда. Кресло руководителя департамента городского хозяйства занял Василий Серухин. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, у 43-летнего чиновника большой опыт работы в разных сферах. Имея два высших образования, Серухин 20 лет работал в органах внутренних дел и занимал высшие должностив в ГИБДД. Теперь бывшему полицейскому предстоит навести порядок на городских дорогах.