В Волгограде департамент городского хозяйства возглавил бывший полицейский

19 февраля стало известно о кадровых перестановках в мэрии Волгограда. Кресло руководителя департамента городского хозяйства занял Василий Серухин. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, у 43-летнего чиновника большой опыт работы в разных сферах. Имея два высших образования, Серухин 20 лет работал в органах внутренних дел и занимал высшие должностив в ГИБДД. Теперь бывшему полицейскому предстоит навести порядок на городских дорогах.
— Перед новым руководителем поставлен ряд задач, в том числе обеспечить надлежащий уровень содержания существующей улично-дорожной сети, сохранить качество и увеличить темпы дорожного строительства и ремонта, реализовать мероприятия, предусмотренные комплексной 10-летней программой развития, — уточнили в мэрии.
Напомним, что его предшественник, уволившийся в прошлом году, сейчас находится под следствием. Экс-главу департамента Виталия Земцова обвинили в превышении должностных полномочий. Суд вернул дело в прокуратуру.