Ограничения по возрасту не работают: Алиханов выступил за полный запрет вейпов

«Вейпы убивают наших детей. Запретите торговлю, запретите импорт, запретите употребление. Никакие ограничения продажи вейпов по возрасту не работают. Вся реклама настроена на то, чтобы наши дети подсели на эту гадость», — сказал глава региона на форуме «Сильные идеи для нового времени», добавив, что эта продукция не производится в России.