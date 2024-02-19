Правительство одобрило наказание за срыв подготовки теробороны

Штраф за проблемы с теробороной Первый законопроект предполагает внесение изменений в ст. 20.36 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение требований в области территориальной обороны». В соответствии с ними вводится штраф «за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по вопросам подготовки и осуществления мероприятий по территориальной обороне» в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Официально в России территориальная оборона — это мероприятия по охране и обороне важных объектов, в том числе обеспечивающих работу транспорта, связи, коммуникаций, а также по борьбе с диверсантами; проводятся в военное время (ст. 22 закона «Об обороне»). Сейчас на официальном уровне тероборона действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — указ о введении там территориальной обороны и создании соответствующих штабов президент Владимир Путин подписал 19 октября. Тем же указом ряду регионов были даны полномочия по проведению «отдельных мероприятий по территориальной обороне» в связи с введением там среднего уровня реагирования, в их числе — Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь. Как правило, в «старых» регионах России теробороной называют не систему мероприятий, а добровольческие формирования, созданные по территориальному признаку. Сейчас такие объединения в том или ином виде есть в Белгородской и Курской областях, Крыму, Севастополе.