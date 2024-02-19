Правительство одобрило наказание за срыв подготовки теробороны

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила два законопроекта Министерства обороны, связанных с оборонно-промышленной комплексом и проведением военной операции (обоснование решения есть у РБК). Источник, близкий к правкомиссии, подтвердил, что законопроекты одобрены.
РБК направил запрос в правительство.
Штраф за проблемы с теробороной Первый законопроект предполагает внесение изменений в ст. 20.36 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение требований в области территориальной обороны». В соответствии с ними вводится штраф «за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по вопросам подготовки и осуществления мероприятий по территориальной обороне» в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Рассматривать такие дела будут военные комиссариаты.
В пояснительной записке указывается, что подготовка территориальной обороны проводится в мирное время и направлена на защиту интересов и безопасности России. Тероборона организуется на отдельных территориях страны, где введено военное положение.
Об одобрении этого законопроекта также писал ТАСС.
Проверка исполнителей гособоронзаказа
Второй документ касается внесения изменений в закон «О государственном оборонном заказе» и устанавливает право госзаказчика проверять производственные мощности, оборудование, технологические процессы у исполнителя. По замыслу авторов документа, подобные оценки позволят рационально формировать и размещать гособоронзаказ по экономически и технологически обоснованной цене поставляемой продукции (сейчас для обоснования предложений о цене заказчик может не запрашивать материалы у головного исполнителя).
При этом законопроект не устанавливает требований к состоянию производственных мощностей или технологическому оборудованию.