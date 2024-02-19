Токаев встретился с министром иностранных дел Узбекистана

Глава государства назвал важным укрепление взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. Он сообщил, что Казахстан приступил к строительству железнодорожной линии Дарбаза — Мактараал с последующим выходом на границу с Узбекистаном, что будет способствовать наращиванию объёмов грузоперевозок.