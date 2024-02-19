Участие Узбекистана в развитии ТМТМ взаимовыгодно — Токаев

АЛМАТЫ, 19 фев — Sputnik. Президент Казахстана принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова, в беседе с которым подчеркнул взаимовыгодный характер участия узбекской стороны в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев особо отметил высокую динамику развития казахско-узбекского сотрудничества по всему спектру взаимодействия, отмечается в сообщении. По его словам, Казахстан придает приоритетное значение дальнейшему укреплению взаимоотношений с братским Узбекистаном.
Токаев подчеркнул весомый вклад Шавката Мирзиёева в дело углубления двусторонних отношений. Также он выразил готовность Казахстана и впредь поддерживать инициативы Узбекистана во имя благополучия и процветания народов региона.
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества. Также был подчеркнута важность поиска новых точек роста и увеличения объема товарооборота между двумя странами.
Глава государства назвал важным укрепление взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. Он сообщил, что Казахстан приступил к строительству железнодорожной линии Дарбаза — Мактараал с последующим выходом на границу с Узбекистаном, что будет способствовать наращиванию объёмов грузоперевозок.
Президент Казахстана также обратил внимание на взаимовыгодный характер участия узбекской стороны в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Собеседники также обсудили вопросы сотрудничества в водохозяйственной сфере и поддержания региональной безопасности в Центральной Азии.
Кроме того, был рассмотрен график предстоящих встреч и мероприятий двустороннего и многостороннего характера.