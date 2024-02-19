Милиция начала охрану избирательных участков в Беларуси за шесть дней до выборов

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси, милиция и внутренние войска, с 19 февраля переходят на усиленный режим службы возле избирательных участков, сообщает Sputnik со ссылкой на МВД. Напомним, что 20 февраля начинается досрочное голосование, а единый день голосования определен 25 февраля, когда гражданам Беларуси предложат отдать свои голоса за депутатов Палаты представителей и депутатов местных советов.