Защита малого и среднего бизнеса: Токаев дал поручения главе АЗРК Марату Омарову

Президент заслушал отчет об исполнении Агентством контрольных функций, в том числе о совместной работе с правоохранительными органами по демонополизации экономики. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе, проведенной в рамках антимонопольных мер реагирования. Доля исполненных предписаний достигла 90,3%. Марат Омаров рассказал о планах Агентства по развитию конкуренции на 2024 год.