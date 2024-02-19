В Петербурге учредили почетный знак за участие в спецоперации

«Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, мы благодарны воинам, которые, не щадя своей жизни, своего здоровья, защищают Россию. Президент также особо отметил тех, кто выпускает оружие, лечит раненых в госпиталях, помогает восстанавливать города, поселки и предприятия, собирает гуманитарную помощь и отправляет ее в новые регионы, помогает коллегам налаживать мирную жизнь».