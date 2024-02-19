Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с Денисом Мантуровым

По информации пресс-службы президента, Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с заместителем председателя правительства — министром промышленности и торговли, сопредседателем совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Денисом Мантуровым.
Стороны рассмотрели вопросы реализации договоренностей и соглашений в сфере торгово-экономического сотрудничества, принятых по итогам официального визита президента Узбекистана в Россию
Участники встречи отметили рост двустороннего товарооборота на 6,6%, проекты в сфере промышленности, энергетики, транспорта, металлургии, химии, фармацевтики и других отраслях, плодотворные итоги заседаний межправительственной комиссии, межрегионального, образовательного и медицинского форумов в 2023 году.
Стороны договорились поддерживать темпы роста взаимной торговли и продвигать проекты кооперации, в том числе на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия». В апреле этого года она в третий раз пройдет в Ташкенте.