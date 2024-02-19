Алиханов о сокращении Литвой квот на транзит: «Справляться будем»

«Справляться будем. Ничего катастрофического в этом нет. Понимали, знали, что решение такое будет приниматься, потому что система эта совершенно беззаконная и идиотическая с точки зрения логики, она настроена только на то, чтобы сокращать с каждым годом объем, который они разрешают», — цитирует Алиханова информагентство.