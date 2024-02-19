С 1 января на службу для участия в СВО приняли более 53 тыс. человек

«По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тыс. человек. В целом процесс идет неплохо. Округа, регионы активно работают», — отметил он.
Медведев выразил надежду, что все цели по набору военнослужащих в объединенную группировку войск в текущем году будут выполнены.
28 декабря Минобороны впервые с начала СВО назвало число служащих в ВС РФ по контракту. По данным ведомства, на конец 2023 гола их число составляло более 640 тыс. человек.
14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил во время «Итогов года», что поток мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не иссякает. По его словам, на пункты сбора приходит до 1,5 тыс. человек ежедневно, поэтому необходимости во второй волне мобилизации нет.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.