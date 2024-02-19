С 1 января на службу для участия в СВО приняли более 53 тыс. человек

Более 53 тыс. человек были приняты на службу для участия в специальной военной операции (СВО) в Вооруженные силы (ВС) России с 1 января 2024 года. Об этом 19 февраля рассказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с руководителями Северо-Кавказского федерального округа в Грозном.