Премьер Беларуси рассчитывает на нормализацию отношений с ЕС

«Несмотря на откровенно враждебную политику европейских бюрократов мы понимаем, что в своем большинстве народ Европы не поддерживает такие подходы. Мы уверены, что рано или поздно ситуация вернется в нормальное русло, по-другому не может быть», — сказал Головченко на встрече в Минске с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.