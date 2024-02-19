Премьер Беларуси рассчитывает на нормализацию отношений с ЕС

«Несмотря на откровенно враждебную политику европейских бюрократов мы понимаем, что в своем большинстве народ Европы не поддерживает такие подходы. Мы уверены, что рано или поздно ситуация вернется в нормальное русло, по-другому не может быть», — сказал Головченко на встрече в Минске с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
Видеофрагмент опубликовала пресс-служба правительства.
По словам Головченко, у Минска достаточно друзей в Европе, с которыми комфортно и удобно работать. «В том числе и с вами… И, как у нас принято, за доброту мы платим тоже добротой. Если можем чем-то помочь, то обязательно поможем», — добавил премьер.