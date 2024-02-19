Власти определят «точки роста» всех районов и городов, а также подготовят проекты по увеличению доходов населения

По информации пресс-службы главы государства, сегодня президенту представили предложения по обеспечению экономического роста. Для этого планируется реализовать незадействованные возможности в регионах и предложения предпринимателей. Соответствующее поручение глава государства дал на состоявшемся в январе видеоселекторном совещании, посвященном макроэкономической стабильности.
Например, в Каршинском районе Кашкадарьинской области можно освоить 600 гектаров земель с помощью установки дополнительных насосов и лотков вдоль канала Миришкор. Это позволит наладить выращивание касторовых бобов и производство из них масла, обеспечить занятость 1,4 тысячи человек.
Также в текущем году намечено выделить 1,5 триллиона сумов для увеличения мощности инфраструктуры в некоторых промышленных зонах. Это должно повысить привлекательность этих зон, расширить деятельность предприятий и увеличить количество рабочих мест.
Установка солнечных панелей на неиспользуемых участках рядом с промышленными предприятиями позволит обеспечить их дополнительной энергией и снизить нагрузку на энергосистему.
Также на презентации было отмечено, что целесообразно продлить налоговые и таможенные льготы, которые положительно сказались на деятельности предприятий. Например, благодаря таможенным льготам на импорт красителей для текстиля, снизилась себестоимость трикотажных тканей, рубашек, костюмов и брюк.
Глава государства одобрил эти предложения и дал указания по совершенствованию соответствующих нормативных документов. Ответственным лицам поручено определить «точки роста» всех 208 районов и городов, подготовить проекты, направленные на увеличение доходов населения.