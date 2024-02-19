Власти определят «точки роста» всех районов и городов, а также подготовят проекты по увеличению доходов населения

Также на презентации было отмечено, что целесообразно продлить налоговые и таможенные льготы, которые положительно сказались на деятельности предприятий. Например, благодаря таможенным льготам на импорт красителей для текстиля, снизилась себестоимость трикотажных тканей, рубашек, костюмов и брюк.