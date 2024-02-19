Трамп прокомментировал смерть Навального призывом посмотреть на проблемы США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смерть Алексея Навального заставила его «больше и больше размышлять» о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки и какие проблемы актуальны для американцев. Среди них он перечислил открытые границы и манипуляции на выборах. Это первый публичный комментарий экс-президента США по поводу гибели российского оппозиционера.