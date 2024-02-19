Трамп прокомментировал смерть Навального призывом посмотреть на проблемы США

«Это медленное, последовательное развитие событий, когда радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас к разрушению. Открытые границы, манипуляции на выборах и несправедливые судебные решения разрушают Америку. Мы направляемся к гибели, мы — нация-банкрот», — написал Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social (цитата по Reuters).
Как именно смерть Алексея Навального связана с проблемами в США, он не уточнил. Действующий президент США Джо Байден, комментируя гибель Алексея Навального, возложил ответственность на российские власти и заявил о рассмотрении ужесточения санкций против России.
16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о смерти оппозиционера в ИК № 3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. По версии ФСИН, политик почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание.
Министры иностранных дел стран G7 и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвали власти России прояснить обстоятельства смерти оппозиционера. Господин Боррель также предложил присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя Алексея Навального.