Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Трамп прокомментировал смерть Навального призывом посмотреть на проблемы США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смерть Алексея Навального заставила его «больше и больше размышлять» о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки и какие проблемы актуальны для американцев. Среди них он перечислил открытые границы и манипуляции на выборах. Это первый публичный комментарий экс-президента США по поводу гибели российского оппозиционера.
Источник: Reuters

«Это медленное, последовательное развитие событий, когда радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас к разрушению. Открытые границы, манипуляции на выборах и несправедливые судебные решения разрушают Америку. Мы направляемся к гибели, мы — нация-банкрот», — написал Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social (цитата по Reuters).

Как именно смерть Алексея Навального связана с проблемами в США, он не уточнил. Действующий президент США Джо Байден, комментируя гибель Алексея Навального, возложил ответственность на российские власти и заявил о рассмотрении ужесточения санкций против России.

16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о смерти оппозиционера в ИК № 3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. По версии ФСИН, политик почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание.

Министры иностранных дел стран G7 и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвали власти России прояснить обстоятельства смерти оппозиционера. Господин Боррель также предложил присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя Алексея Навального.

Трамп Дональд