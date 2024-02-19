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Ержан Жакенов возглавил «Казавиаспас»

Астана. 19 февраля. КазТАГ — Ержан Жакенов возглавил «Казавиаспас», сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.
Источник: Пресс-служба МЧС РК

«Ержан Жакенов назначен на должность генерального директора авиакомпании АО “Казавиаспас”, — говорится в сообщении в понедельник.

Жакенов с июля 2023 года по февраль 2024 года работал авиационным инспектором департамента авиационной безопасности АО «Авиационная администрация Казахстана». Трудовую деятельность начал с эксперта управления безопасности полетов, управления по поддержанию летной годности, главного эксперта — старшего государственного авиационного инспектора управления авиационной безопасности комитета гражданской авиации.