Ержан Жакенов возглавил «Казавиаспас»

Жакенов с июля 2023 года по февраль 2024 года работал авиационным инспектором департамента авиационной безопасности АО «Авиационная администрация Казахстана». Трудовую деятельность начал с эксперта управления безопасности полетов, управления по поддержанию летной годности, главного эксперта — старшего государственного авиационного инспектора управления авиационной безопасности комитета гражданской авиации.