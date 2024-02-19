Лавров в Гаване возложил венок к памятнику героя Кубы Хосе Марти

Глава МИД РФ находится на Кубе с визитом в рамках рабочего турне по странам Латинской Америки. В Гаване у него запланированы переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей и президентом республики Мигелем Диас-Канелем.
Марти был идеологом, организатором и участником освободительной борьбы против испанского владычества. Он погиб в бою у Дос-Риос на востоке Кубы. После Марти осталось богатое литературное наследие, пронизанное идеями независимости и справедливости.
Памятники герою есть в каждом уголке страны, один из них стоит на главной площади Гаваны — площади Революции. 18-метровая статуя из белого мрамора установлена у подножия обелиска высотой 109 м. На его вершине — самой высокой точке столицы — расположена смотровая площадка. Именем Марти назван международный аэропорт Гаваны.