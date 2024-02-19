Лавров в Гаване возложил венок к памятнику героя Кубы Хосе Марти

Памятники герою есть в каждом уголке страны, один из них стоит на главной площади Гаваны — площади Революции. 18-метровая статуя из белого мрамора установлена у подножия обелиска высотой 109 м. На его вершине — самой высокой точке столицы — расположена смотровая площадка. Именем Марти назван международный аэропорт Гаваны.