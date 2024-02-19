Встреча Красносельский — Роговей: стремление к мирному урегулированию остается неизменным

Утром того же дня Роговей провел встречу в Кишиневе с вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряном. Во вторник он отбудет в Брюссель для встречи со специальным представителем ЕС в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Доротой Сулигой.