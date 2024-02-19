Встреча Красносельский — Роговей: стремление к мирному урегулированию остается неизменным

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился в Тирасполе с послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Пауном Роговеем, на встрече присутствовал и глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев.
Как отмечает пресс-служба, собеседники подчеркнули неизменность позиций Приднестровья и Украины «в части стремления к сохранению мира и продолжению цивилизованного переговорного процесса».
«Вадим Красносельский подчеркнул, что сохраняется необходимость ведения диалога в условиях вынужденного простоя формата “5+2”, отметив постоянную открытость к взаимодействию с молдавской стороной на высшем уровне в формате “1+1”, — уточняет источник.
Паун Роговей, со своей стороны, отметил, что Украина «поддерживает урегулирование приднестровского конфликта мирным дипломатическим путем, была и останется активным участником процесса урегулирования».
Участники встречи также высказались за обсуждение гуманитарных вопросов без их политизации, а также обсудили меры поддержки, оказываемые в Приднестровье украинским беженцам.
Утром того же дня Роговей провел встречу в Кишиневе с вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряном. Во вторник он отбудет в Брюссель для встречи со специальным представителем ЕС в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Доротой Сулигой.