В правительстве Германии приняли к сведению посты Медведева

Ранее, 18 февраля, Медведев написал в своем Telegram-канале, что Украина и ее западные союзники уверены, что в случае их победы смогут вернуть Россию к границам 1991 года и это приведет к гражданской войне и распаду государства в РФ, но они неправы. По мнению Медведева, попытки вернуть Россию к тем границам приведут к глобальной войне РФ с западными странами, где Россия использует весь свой военный арсенал, который направит на Киев, Берлин, Брюссель, Лондон и Вашингтон, потому что нельзя допустить, чтобы жертвы, которые народ России приносил в течение веков, оказались напрасными.