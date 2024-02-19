В правительстве Германии приняли к сведению посты Медведева

«Как вы уже сказали, это не первая угроза, и мы знаем, как активно господин Медведев использует Twitter или то, что пришло на смену. Мы принимаем это к сведению», — сказал Хебештрайт.
Ранее, 18 февраля, Медведев написал в своем Telegram-канале, что Украина и ее западные союзники уверены, что в случае их победы смогут вернуть Россию к границам 1991 года и это приведет к гражданской войне и распаду государства в РФ, но они неправы. По мнению Медведева, попытки вернуть Россию к тем границам приведут к глобальной войне РФ с западными странами, где Россия использует весь свой военный арсенал, который направит на Киев, Берлин, Брюссель, Лондон и Вашингтон, потому что нельзя допустить, чтобы жертвы, которые народ России приносил в течение веков, оказались напрасными.
19 февраля Медведев отметил, что Россия по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира. Она умеет побеждать, даже сталкиваясь с тяжелыми периодами своей истории. Медведев уверен, что Россия победит и в конфликте на Украине.
Накануне, 18 февраля, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр на полях Мюнхенской конференции по безопасности признал, что страны Запада были слишком оптимистичны в своих оценках, что Украина может победить Россию в конфликте. На следующий день доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев рассказал «Известиям», что такие заявления Бауэра — это не просто переоценка ситуации в конфликте, а признание правоты и силы России.
Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.