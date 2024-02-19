Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

СМИ: финские военные начали массово увольняться

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Финляндии военные начали массово увольняться, пишет Helsingin Sanomat.
Источник: © РИА Новости

«В феврале число увольняющихся из резерва сил обороны выросло настолько, что всем желающим не хватает мест для завершения обучения», — говорится в материале.

Отмечается, что в этом году из резерва уволились в общей сложности 1435 резервистов, из них 1200 — в феврале. В прошлом году их было всего 1650.

В статья поясняется, что уволившийся из резерва должен пройти пятидневную дополнительную подготовку по гражданской службе. Сейчас число отставников настолько велико, что учебные курсы на этот год уже заполнены: осталось лишь несколько мест.

По словам директора Центра гражданской службы Микко Рейонена, в этом году запланировано 44 дополнительных курса переподготовки, на которых доступно только 30 мест. На следующий год подготовлено 30 учебных курсов, шесть из которых уже заполнены увольняющимися резервистами.