СМИ: финские военные начали массово увольняться

«В феврале число увольняющихся из резерва сил обороны выросло настолько, что всем желающим не хватает мест для завершения обучения», — говорится в материале.
Отмечается, что в этом году из резерва уволились в общей сложности 1435 резервистов, из них 1200 — в феврале. В прошлом году их было всего 1650.
В статья поясняется, что уволившийся из резерва должен пройти пятидневную дополнительную подготовку по гражданской службе. Сейчас число отставников настолько велико, что учебные курсы на этот год уже заполнены: осталось лишь несколько мест.
По словам директора Центра гражданской службы Микко Рейонена, в этом году запланировано 44 дополнительных курса переподготовки, на которых доступно только 30 мест. На следующий год подготовлено 30 учебных курсов, шесть из которых уже заполнены увольняющимися резервистами.