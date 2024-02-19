МИД Китая прокомментировал просьбу «отговорить Путина» от оружия в космосе

До этого, в тот же день, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что власти США проинформировали американский конгресс и союзников в Европе о новых разведданных по поводу военных возможностей России, которые якобы связаны с попытками РФ создать ядерное оружие для его последующего размещения в космосе.