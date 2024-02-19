МИД Китая прокомментировал просьбу «отговорить Путина» от оружия в космосе

«Что касается упомянутой вами ситуации, связанной с Россией, я заметил, что Россия уже отреагировала», — сообщили «РИА Новости» в диппведомстве.
До этого The New York Times писала о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время Мюнхенской конференции обратился к своим коллегам из Индии и Китая с просьбой «отговорить» президента России Владимира Путина от размещения ядерного оружия в космосе.
В свою очередь постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов 16 февраля заявил, что сообщения о планах России разместить ядерное оружие в космосе являются лживыми и абсурдными. Он подчеркнул, что РФ намерена соблюдать свои международные обязательства относительно ядерного оружия.
Днем ранее, 15 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил сказал, что информация о том, что Россия якобы намерена разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой Вашингтона.
До этого, в тот же день, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что власти США проинформировали американский конгресс и союзников в Европе о новых разведданных по поводу военных возможностей России, которые якобы связаны с попытками РФ создать ядерное оружие для его последующего размещения в космосе.
Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, но она готова к любым выпадам НАТО.