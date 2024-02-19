Военные Беларуси и Зимбабве обсудили направления сотрудничества

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Делегация белорусского оборонного ведомства с 19 по 22 февраля участвует в первом заседании Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству между Беларусью и Зимбабве, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Возглавляет делегацию республики первый замначальника Департамента международного военного сотрудничества полковник Александр Венгура.
«Представители белорусского оборонного ведомства работают во взаимодействии с зимбабвийскими коллегами по направлениям двустороннего военного сотрудничества», — говорится в сообщении.
Плодотворное сотрудничество.
Беларусь и Зимбабве сотрудничают по разным направлениям. Так, в январе прошлого года белорусский лидер посетил Зимбабве с визитом и не раз приглашал зимбабвийского коллегу приехать в Минск. Тогда стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в частности — о расширении торгово-экономического сотрудничества, кооперационных связей. Белорусская делегация подписала ряд важных двусторонних договоров и соглашений.
А в феврале Беларусь и Зимбабве подписали меморандум, согласно которому они будут вместе бороться с международной организованной преступностью. Меморандум заключен на пять лет, после этого срок действия документа может быть продлен по взаимному согласию сторон.