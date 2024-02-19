Военные Беларуси и Зимбабве обсудили направления сотрудничества

Беларусь и Зимбабве сотрудничают по разным направлениям. Так, в январе прошлого года белорусский лидер посетил Зимбабве с визитом и не раз приглашал зимбабвийского коллегу приехать в Минск. Тогда стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в частности — о расширении торгово-экономического сотрудничества, кооперационных связей. Белорусская делегация подписала ряд важных двусторонних договоров и соглашений.