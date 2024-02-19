Командир спецназа «Ахмат» заявил о дефиците боеприпасов у ВСУ на линии фронта

«Говорить о том, что у них полностью нет оружия, мы не можем, но если сравнить с прошлым и позапрошлым годом, то мы ощущаем, что интенсивность обстрелов участков, где находятся наши бойцы, снизилась более чем на 50%. Ощущение отсутствия у них боеприпасов есть», — отметил он.
По его словам, снижение поставок оружия и большие потери Украины в живой силе позволят завершить спецоперацию к сентябрю 2024 года. «В конечном итоге сложится так, что украинские формирования не будут иметь возможности оказывать сопротивление», — сказал Алаудинов, добавив, что также за последние месяцы много бойцов ВСУ по собственному желанию сдались в плен.
Командир «Ахмата» также отметил, что взятие Авдеевки имеет тактическое значение для российской армии. «По сути, получив сегодня этот участок, мы можем говорить о том, что в дальнейшем можно будет продвигать наши силы и средства уже дальше», — сказал он.