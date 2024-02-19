Командир спецназа «Ахмат» заявил о дефиците боеприпасов у ВСУ на линии фронта

«Говорить о том, что у них полностью нет оружия, мы не можем, но если сравнить с прошлым и позапрошлым годом, то мы ощущаем, что интенсивность обстрелов участков, где находятся наши бойцы, снизилась более чем на 50%. Ощущение отсутствия у них боеприпасов есть», — отметил он.