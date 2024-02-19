На Западе назвали потерю Украиной Авдеевки поворотным моментом

В материале отмечается, что потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) города может привести к «крупнейшей наземной войне в Европе» после Второй мировой войны. Телеканал полагает, что положение армии становится «все более отчаянным», поскольку Киев не получает необходимое количество поддержки от западных союзников.
По мнению CNN, потеря контроля над Авдеевкой, а также провал украинского контрнаступления и смена главнокомандующего ВСУ могут говорить о том, что сейчас Украина переживает худшие времена. Телеканал считает, что Киев, лишившись западной помощи, продолжит слабеть и потерпит поражение в конфликте. При этом, как утверждается в материале, Россия после этого не остановится, что может представлять опасность для Запада.
Город Авдеевка под Донецком перешел под контроль российских сил в субботу, 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе Авдеевки.