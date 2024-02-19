На Западе назвали потерю Украиной Авдеевки поворотным моментом

По мнению CNN, потеря контроля над Авдеевкой, а также провал украинского контрнаступления и смена главнокомандующего ВСУ могут говорить о том, что сейчас Украина переживает худшие времена. Телеканал считает, что Киев, лишившись западной помощи, продолжит слабеть и потерпит поражение в конфликте. При этом, как утверждается в материале, Россия после этого не остановится, что может представлять опасность для Запада.