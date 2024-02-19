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МИД Бразилии вызвал посла Израиля после объявления президента персоной нон грата

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра вызвал израильского посла в стране Даниэля Зоншайна для разговора после того, как президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва был объявлен в Израиле персоной нон грата. Об этом сообщил портал G1.
Источник: РИА "Новости"

По его данным, посла попросили явиться во дворец МИД в Рио-де-Жанейро в понедельник.

Ранее газета Folha de S.Paulo сообщила, что президент Бразилии распорядился отозвать посла республики в Тель-Авиве для консультаций.

Лула да Силва 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии «серьезными и постыдными» и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для «строгого представления».

19 февраля министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией. Спецпредставитель Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что глава государства не намерен извиняться.

дипломатия