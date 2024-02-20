Гросси предупредил о риске тупика в случае введения санкций против «Росатома»

В 2022 году, несмотря на ввод антироссийских санкций, атомная отрасль не попала под ограничительные меры. Введение санкций против «Росатома» обсуждал, в частности, Евросоюз, однако решение не согласовали, в том числе из-за позиции Венгрии и Болгарии. Власти стран заверили, что не откажутся от импорта урана из России. Между тем в апреле 2023 года пять стран G7 — Великобритания, Франция, США, Канада и Япония — договорились вытеснить Россию с мирового рынка атомной энергетики.