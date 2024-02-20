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Гросси предупредил о риске тупика в случае введения санкций против «Росатома»

Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что введение санкций Евросоюза (ЕС) против российской госкорпорации «Росатом» кажется непрактичным, поскольку страны Запада зависят от поставок обогащенного урана и топлива из России. По его словам, это может привести к тупику.

«По общему мнению, введение санкций против “Росатома” нереалистично и непрактично. Это поставило бы атомную промышленность многих стран в тупик», — сказал Гросси в интервью Reuters.

Cнижение зависимости от российского ядерного сектора, по словам главы МАГАТЭ, обойдется Европе «в миллиарды», и отказ от этих поставок затруднен. «Честно говоря, я замечаю рост присутствия российских мощностей по обогащению урана в мире, а не их уменьшение», — отметил Рафаэль Гросси.

В 2022 году, несмотря на ввод антироссийских санкций, атомная отрасль не попала под ограничительные меры. Введение санкций против «Росатома» обсуждал, в частности, Евросоюз, однако решение не согласовали, в том числе из-за позиции Венгрии и Болгарии. Власти стран заверили, что не откажутся от импорта урана из России. Между тем в апреле 2023 года пять стран G7 — Великобритания, Франция, США, Канада и Япония — договорились вытеснить Россию с мирового рынка атомной энергетики.

Лусине Баласян

санкции
ЕС