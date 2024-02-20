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Ким Чен Ын получил в подарок от Путина российский автомобиль

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль российского производства, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Источник: © РИА Новости

«Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», — передает агентство.

Согласно ЦТАК, подарок 18 февраля от российской стороны получили секретарь центрального комитета Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и замглавы отдела ЦК партии, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. Как отмечается, сестра лидера КНДР заявила, что этот подарок служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран. Она также передала российской стороне благодарность Ким Чен Ына Путину.

В сентябре 2023 года во время визита Ким Чен Ына в Россию Путин продемонстрировал ему Aurus. Российский лидер уже несколько лет использует этот лимузин, иногда демонстрирует его иностранным коллегам, некоторые из них проявили интерес к автомобилю.

Путин Владимир