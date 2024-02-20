Глава парламента Крыма рассказал об ошибках при передаче полуострова УССР

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Рабочей группой при крымском парламенте выявлено множество политико-правовых ляпов при передаче Крыма в состав Украинской ССР, сообщил РИА Новости глава крымского парламента и рабочей группы Владимир Константинов.
Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца — 26 апреля — указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.
«Рабочей группой выявлено и зафиксировано множество политико-правовых ляпов, допущенных при передаче Крыма из РСФСР в состав УССР. И главное, никто тогда не спросил мнения самим крымчан», — сказал Константинов агентству.
По его словам, выявленные нарушения доказывают юридическую ничтожность передачи тогда Крымской области из состава РСФСР в состав УССР и дают основания для признания этого решения незаконным на уровне Конституционного суда РФ.
В частности, Константинов подчеркнул, что экспертами и правоведами установлено, что президиум Верховного Совета СССР не имел полномочий принимать указ о передачи Крыма, который к тому же основан и ссылается на несуществующие совместное представление президиумов ВС РСФСР и ВС УССР.
«Это компетенция только Верховного Совета СССР, но никак не его президиума. А закон СССР “О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР” не содержит непосредственного указания на передачу Крыма, а только утверждает незаконный указ президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля», — подчеркнул Константинов.
Кроме того, по его словам, в соответствии с конституциями РСФСР и УССР 1937 года, у союзных республик не было полномочий для передачи территории и самостоятельного изменения границ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».