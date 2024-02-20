В Минусинске простятся с погибшим на СВО добровольцем

В Минусинске сегодня состоится церемония прощания с погибшим на спецоперации уроженцем Красноярского края, 42-летним Иваном Мишиным. В зону проведения СВО он отправился добровольцем, заключив контракт.
Иван Мишин родился 4 октября 1981 года в поселке Абан. После окончания школы поступил в Красноярское профтехучилище на газоэлектросварщика, а затем выучился на тракториста.
«Мужчина служил стрелком-санитаром в отделении огневой поддержки взвода второй гвардейской общевойсковой армии. Погиб рядовой 1 декабря 2023 года в ходе военных действий на территории Донецкой народной республики», — рассказали в администрации Минусинска.
Прощание с Иваном Мишиным пройдет 20 февраля в молодежном центре «Защитник» (улица Штабная, 14) с 11:00 до 12:00.