В Киеве сочли катастрофой отключение Starlink на подконтрольных РФ территориях

По словам Федорова, ВСУ необходимо, чтобы терминалы Starlink работали в том числе на занятых российскими силами территориях, поскольку там «используются определенные технологии, связанные с БПЛА». Министр обсуждал с главой SpaceX Илоном Маском способы, с помощью которых можно ограничить работу спутниковой связи.
«Мы нашли алгоритм, предложили его SpaceX и сейчас у нас продолжается коммуникация, как сделать так, чтобы подобных кейсов не было (использование терминалов российскими силами.— ''Ъ'') SpaceX что-то подобное уже делали с правительством Израиля», — сказал Михаил Федеров в интервью изданию «Общественное».
10 февраля издание Defense One сообщило, что российские войска пользуются услугами связи системы Starlink. Вслед за этим Илон Маск заявил, что SpaceX прямо или косвенно не продавала терминалы Starlink России. Об этом также заявили в Кремле. Украина использует терминалы Starlink по всей линии фронта, заявлял глава украинской военной разведки Кирилл Буданов осенью 2023 года.
Лусине Баласян