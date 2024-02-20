В Киеве сочли катастрофой отключение Starlink на подконтрольных РФ территориях

«Мы нашли алгоритм, предложили его SpaceX и сейчас у нас продолжается коммуникация, как сделать так, чтобы подобных кейсов не было (использование терминалов российскими силами.— ''Ъ'') SpaceX что-то подобное уже делали с правительством Израиля», — сказал Михаил Федеров в интервью изданию «Общественное».