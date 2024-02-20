Канада передаст Украине более 800 БПЛА стоимостью свыше $70 млн

«Сегодняшнее объявление гарантирует, что у Украины есть БПЛА, необходимые для выявления и идентификации целей, которые критически важны для страны», — сказал Блэр (цитата по Reuters).
Как отмечает Reuters, c начала военной операции на Украине Канада выделила на помощь Украине более 9,7 млрд канадских долларов (свыше $7,1 млрд). Канада также направила своих военных в Европу для обучения украинских солдат и приняла более 175 тыс. украинских беженцев.
Канадское правительство сообщало, что в 2023/24 финансовом году для военной помощи Украине канадское правительство предусмотрело выделение 816 млн канадских долларов ($595,6 млн), в 2024/25-м — 318 млн ($232,1 млн), а в 2025/26-м — 197 млн канадских долларов ($143,8 млн).
Лусине Баласян