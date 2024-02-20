Канада передаст Украине более 800 БПЛА стоимостью свыше $70 млн

Как отмечает Reuters, c начала военной операции на Украине Канада выделила на помощь Украине более 9,7 млрд канадских долларов (свыше $7,1 млрд). Канада также направила своих военных в Европу для обучения украинских солдат и приняла более 175 тыс. украинских беженцев.