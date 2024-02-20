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Премьер Молдавии заявил о необходимости усилить ПВО страны для безопасности

Страна хочет приобрести еще два радара для обеспечения безопасности воздушного пространства.
Источник: Аргументы и факты

Молдавии необходимо приобрести еще два радара для обеспечения безопасности воздушного пространства. С таким заявлением в эфире кишиневского телеканала PRO TV выступил премьер-министр страны Дорин Речан.

По его словам, одного радара республике мало.

«Этого мало, нам необходимы и еще два радара для покрытия всей территории страны и на разных высотах», — подчеркнул премьер.

Речан подчеркнул, что для этого стране нужны «миллиарды и миллиарды». Этого Молдавия не может себе позволить.

Ранее сообщалось, что радар Ground Master (GM) 200, купленный Молдавией у Франции, не смог обнаружить беспилотник, упавший на юге республики у границы с Украиной. Причиной стала малая высота полета дрона.