Премьер Молдавии заявил о необходимости усилить ПВО страны для безопасности

Молдавии необходимо приобрести еще два радара для обеспечения безопасности воздушного пространства. С таким заявлением в эфире кишиневского телеканала PRO TV выступил премьер-министр страны Дорин Речан.
По его словам, одного радара республике мало.
«Этого мало, нам необходимы и еще два радара для покрытия всей территории страны и на разных высотах», — подчеркнул премьер.
Речан подчеркнул, что для этого стране нужны «миллиарды и миллиарды». Этого Молдавия не может себе позволить.
Ранее сообщалось, что радар Ground Master (GM) 200, купленный Молдавией у Франции, не смог обнаружить беспилотник, упавший на юге республики у границы с Украиной. Причиной стала малая высота полета дрона.